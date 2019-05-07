Помпео — о переговорах с Лавровым: «Это был хороший разговор»
Госсекретарь США Майк Помпео в кулуарах министерской сессии Арктического совета в Финляндии заявил журналистам, что у него прошел «хороший разговор» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Это был хороший разговор. Мы обсудили широкий круг вопросов», - передает его слова агентство Reuters.
При этом глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что у них с российским коллегой «совершенно разные интересы», но он надеется найти путь к взаимопониманию и добиться прогресса в отношениях Вашингтона с Москвой.
«Было желание начать пытаться найти пути, благодаря которым мы могли бы добиться реального прогресса в тех вопросах, где наши интересы совпадают, какими бы небольшими они не были. И надеемся, что мы сможем этого добиться», - сказал Майк Помпео.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Сергей Лавров тоже назвал почти часовую беседу с американским дипломатом «хорошей и конструктивной».
Лавров назвал заявления представителей США о роли России в Венесуэле неправдой.
ИСТОЧНИК KP.RU