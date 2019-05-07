2019-05-07T03:11:45+03:00
Политика

Помпео — о переговорах с Лавровым: «Это был хороший разговор»

Госсекретарь США поделился впечатлениями от встречи с российским министром
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава МИД России Сергей Лавров провел почти часовые переговоры с госсекретарем США Майком ПомпеоГлава МИД России Сергей Лавров провел почти часовые переговоры с госсекретарем США Майком ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео в кулуарах министерской сессии Арктического совета в Финляндии заявил журналистам, что у него прошел «хороший разговор» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Это был хороший разговор. Мы обсудили широкий круг вопросов», - передает его слова агентство Reuters.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что у них с российским коллегой «совершенно разные интересы», но он надеется найти путь к взаимопониманию и добиться прогресса в отношениях Вашингтона с Москвой.

«Было желание начать пытаться найти пути, благодаря которым мы могли бы добиться реального прогресса в тех вопросах, где наши интересы совпадают, какими бы небольшими они не были. И надеемся, что мы сможем этого добиться», - сказал Майк Помпео.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Сергей Лавров тоже назвал почти часовую беседу с американским дипломатом «хорошей и конструктивной».

Лавров назвал заявления представителей США о роли России в Венесуэле неправдой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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