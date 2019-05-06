Лавров назвал хорошей и конструктивной беседу с Помпео

СЕГОДНЯ 19:05 2019-05-06T19:05:45+03:00

По словам главы МИД РФ, в беседе с госсекретарем США сторонам удалось сконцентрироваться на реальной политике

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хорошей и конструктивной беседу с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео, которая состоялась в понедельник, 6 мая, на полях министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми.

«У нас была очень хорошая и конструктивная беседа. Мы рассмотрели целый ряд региональных ситуаций, которые находятся на актуальной повестке дня ООН», - сказал глава российского МИД по итогам встречи.

В ходе пресс-конференции Лавров отметил, что в контактах с США он не видит сторонников военного решения обострившейся ситуации в Венесуэле. Комментируя вопрос об обсуждении с Помпео военного вмешательства во внутренние дела Боливарианской Республики, он отметил, что стороны «не старались концентрироваться на тех высказываниях, которые звучат в публичном пространстве, учитывая, что на эти высказывания оказывают влияние чересчур многие вещи, как правило, не относящиеся к реальной политике». «Мы старались концентрироваться на реальной политике. Нам это удалось», - подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее заместитель главы МИД Сергей Рябков сообщал, что главной темой обсуждения на Лаврова и Помпео станет ситуация в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU