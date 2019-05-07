2019-05-07T04:49:59+03:00
Происшествия

На севере Мексики разбился самолет, погибли 13 человек

По предварительным данным, пилот воздушного судна пытался совершить экстренную посадку в грозу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет Bombardier Challenger 601Самолет Bombardier Challenger 601Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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К этому часу спасателям Мексики удалось обнаружить обломки частного самолета Bombardier Challenger 601, который в понедельник разбился в труднодоступной горной местности на севере страны.

В результате крушения погибли все, кто находился на его борту – 13 человек: десять пассажиров и три члена экипажа, сообщает телеканал Milenio со ссылкой на министерство общественной безопасности штата Коауила. По предварительным данным, пилот воздушного судна пытался совершить экстренную посадку в грозу, что и привело к трагедии.

Как ранее писал сайт kp.ru, самолет возвращался в город Монтеррей в мексиканском штате Нуэво-Леон из американского Лас-Вегаса, где в ночь на 5 мая проходил боксерский поединок с участием мексиканца Сауля Альвареса.

Bombardier Challenger должен был приземлиться в Монтеррее в 18:30 воскресенья (02:30 понедельника по московскому времени), но попал в грозу и пропал с радаров, когда находился в районе штата Коауила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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