В Японии обнаружили "черные ящики" потерпевшего крушение F-35A
В Японии на дне моря нашли "черные ящики" разбившегося в начале апреля истребителя F-35A Воздушных сил самообороны страны.
Однако, как передает агентство Киодо со ссылкой на Минобороны Японии, найденный бортовой самописец имеет сильные повреждения, а записывающее устройство не обнаружено. Это значит, что информация о причинах крушения пока не поступила. Поиски пилота продолжаются силами самообороны Японии.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 апреля 2019 года разбился истребитель F-35A сил самообороны. Позже фрагменты самолета нашли в Тихом океане в районе префектуры Аомори. Летчик считается пропавшим без вести.
Инцидент произошел во время учений с участием четырех истребителей с базы Мисава. В конце учений один из самолетов перестал выходить на связь и пропал с радаров.
ИСТОЧНИК KP.RU