2019-05-07T09:16:46+03:00
Происшествия

В Японии обнаружили "черные ящики" потерпевшего крушение F-35A

Однако в "черном ящике" самолета не найдено записей
Екатерина БОЛГОВА
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В "черном ящике" потерпевшего крушение в Японии F-35A не обнаружили записейВ "черном ящике" потерпевшего крушение в Японии F-35A не обнаружили записейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Японии на дне моря нашли "черные ящики" разбившегося в начале апреля истребителя F-35A Воздушных сил самообороны страны.

Однако, как передает агентство Киодо со ссылкой на Минобороны Японии, найденный бортовой самописец имеет сильные повреждения, а записывающее устройство не обнаружено. Это значит, что информация о причинах крушения пока не поступила. Поиски пилота продолжаются силами самообороны Японии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 апреля 2019 года разбился истребитель F-35A сил самообороны. Позже фрагменты самолета нашли в Тихом океане в районе префектуры Аомори. Летчик считается пропавшим без вести.

Инцидент произошел во время учений с участием четырех истребителей с базы Мисава. В конце учений один из самолетов перестал выходить на связь и пропал с радаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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