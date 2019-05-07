В Совфеде прокомментировали поступок солдата НАТО, который залез на памятник советским воинам

СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-07T11:41:09+03:00

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В Совете федерации прокомментировали поступок военнослужащего НАТО, который во время учений забрался на памятник воинам, участвующим в Великой Отечественной войне. Все произошло в эстонском городе Силламяэ. Местные жители, увидев лихача, наперевес с гранатометом, вызвали полицию. В итоге, хулигана спустили на землю, но не стали уточнять из какой страны участник учений «Весенний шторм -2019».

- Надо отметить, что реакция местных жителей радует. Они верно расценили выходку натовского солдата, это провокация. За это им низкий поклон. Конечно, никаких санкций к нему не применят, максимум сделают выговор. Этот щенок, которому внушали русофобию, залез на памятник с гранатометом умышленно. Он шел на провокацию осознанно, зная, что будет безнаказанным, - комментирует ФАН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор отмечает, что подобный поступок может со временем очень негативно сказаться на Европе и НАТО. Все потому, что постепенно здесь предаются ценности, а Россия все также стоит на своих устоях.

Накануне данные учения посетил премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Политик напомнил, что маневры осуществляются на территории граничащих с Россией уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа и предусматривают участие более девяти тысяч военнослужащих из 13 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU