2019-05-07T13:13:05+03:00
Происшествия

Квартиру консультанта стройнадзора Москвы ограбили почти на 5 миллионов рублей

Похититель проник в квартиру путем подбора ключей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Квартиру консультанта Комитета строительного надзора ограбили почти на 5 миллионов рублейКвартиру консультанта Комитета строительного надзора ограбили почти на 5 миллионов рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В минувший понедельник, 6 мая, в Дежурную часть обратился главный консультант Комитета государственного строительного надзора Москвы Михаил Балакшин и сообщил о том, что его квартира в городе Химки была ограблена, а общая сумма похищенного составила почти 5 миллионов рублей.

Как сообщает источник «Комсомольской правды», Михаил Балакшин сообщил, что в майские праздники - с 30 апреля по 6 мая, кто-то проник в квартиру путём подбора ключей. Неизвестный похитил 4 миллиона рублей, а также 4 тысячи долларов и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 4 833 525 рублей.

Квартира не была оборудована системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об ограблении московской квартиры зампрефекта округа. Тогда похитители замазали камеры видеонаблюдения черным маркером. Общая сумма похищенного составила почти 2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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