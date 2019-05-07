Вместо отмененной встречи глава МИД Германии и Помпео провели телефонный разговор

СЕГОДНЯ 15:49 2019-05-07T15:49:14+03:00

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Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео и министр иностранных дел Германии провели телефонные переговоры вместо отмененной встречи в Берлине. Об этом сообщили в пресс-службе МИД ФРГ, отметив, что стороны договорились согласовать новую дату.

«В ходе разговора Помпео выразил сожаление в связи с тем, что сегодняшние переговоры пришлось перенести. Обе стороны договорились быстро подобрать новую дату. Министр Маас выразил понимание в связи с переносом мероприятия», - говорится в сообщении.

Ранее Помпео опубликовал сообщение в Twitter, в котором он сожалеет о необходимости отменить свой визит в Берлин, где у него были запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Германии.

«К сожалению, мы должны отложить визит в Берлин из-за неотложных дел. Мы с нетерпением ждём возможности назначить новую дату этих важных переговоров. Госсекретарь с нетерпением ждёт поездки в Берлин в ближайшее время», — написал дипломат.

Напомним, что накануне Помпео согласовал встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым, которая должна состояться 14 мая в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU