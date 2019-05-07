2019-05-07T14:27:43+03:00
Политика

Песков: не исключено, что Путин примет Помпео после переговоров с Лавровым

Ранее МИД РФ сообщил о запланированной на 14 мая встрече госсекретаря США с министром иностранных дел России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков: не исключено, что Путин примет Помпео после переговоров с ЛавровымПесков: не исключено, что Путин примет Помпео после переговоров с ЛавровымФото: REUTERS
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Не исключено, что президент России Владимир Путин примет госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео после его переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые намечены на 14 мая в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Между Помпео и Лавровым запланированы переговоры, и министерство иностранных дел России об этом уже сделало соответствующее заявление. Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи. А уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств, мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России», - заявил представитель Кремля на пресс-конференции во вторник, 7 мая.

Ранее в МИД России сообщили о том, что на 14 мая запланирована встреча Лаврова и Помпео. Соответствующие решение было принято в понедельник, 6 мая, во время их встречи на полях министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми. Напомним, глава МИД РФ и госсекретарь США назвали состоявшуюся беседу хорошей и конструктивной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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