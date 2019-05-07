В Новой Зеландии состоится референдум о легализации марихуаны

СЕГОДНЯ 16:15 2019-05-07T16:19:51+03:00

В 2020 году в Новой Зеландии состоится референдум по вопросу легализации марихуаны в стране Фото: REUTERS

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В 2020 году в Новой Зеландии состоится референдум по вопросу легализации марихуаны в стране. Об этом в четверг сообщает издание New Zealand Herald.

По данным газеты, предполагается, что продукты на основе каннабиса будут продаваться исключительно лицам старше 20 лет. Курение марихуаны при этом будет разрешено исключительно в отведенных для этого местах; также планируется установить минимальное количество каннабиса, разрешенное к выращиванию в домашних условиях.

Глава министерства внутренних дел страны Эндрю Литтл заявил, что в рамках парламента страны будет сформирована группа, которая займется разработкой соответствующего законопроекта. По его словам, проект нормы должен быть готов к июню следующего года.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн, в свою очередь, заявила, что не имеет позиции по этому вопросу; по ее словам, его решение должно быть в руках у граждан страны.

Использование продуктов на основе каннабиса в медицинских целях было разрешено в Новой Зеландии в конце 2018 года. За несколько месяцев до этого решение о легализации марихуаны приняло правительство Канады.

ИСТОЧНИК KP.RU