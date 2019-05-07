2019-05-07T17:01:12+03:00
Политика

Зеленский пообещал победить коррупцию на Украине

Новоизбранный украинский президент назвал главные приоритеты своей политики
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский пообещал победить коррупцию на УкраинеЗеленский пообещал победить коррупцию на УкраинеФото: REUTERS
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал быть гарантом конституции, защищать европейский выбор украинцев и победить коррупцию. О своих планах бедующий глава Незалежной сообщил во вторник, 7 мая, на встрече с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом.

«Наш европейский выбор безальтернативный, и я, как гарант конституции, буду защищать путь, который выбрали граждане Украины на выборах», - сказал Зеленский, отметив, что начал переговоры с Верховной радой по вопросу принятия нового закона о выборах в парламент.

Бедующий украинский президент также заявил, что его приоритетом является «не борьба с коррупцией, а победа над ней», а также «демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ».

Напомним, ранее в Верховную раду Украины внесли постановление о проведении инаугурации избранного президента страны, назначенное на 19 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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