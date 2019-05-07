СЕГОДНЯ 17:34 2019-05-07T17:34:08+03:00

ЕК получила жалобу от «Нафтогаз Украины» на «Северный поток – 2» Фото: ТАСС

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Во вторник, 7 мая, Еврокомиссия получила жалобу от «Нафтогаз Украины» в связи со строительством «Северного потока — 2» и дала обещание ответить компании после тщательного изучения документа

«ЕК получила послание «Нафтогаза». Мы направим ответ после его тщательного изучения», — передает ТАСС представителя Европейской Комиссии.

Днем ранее, 6 мая, исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко написал он в Facebook о подаче жалобы в которой компания «подробно анализирует, как благодаря «Северному потоку — 2», блокировке виртуального реверса, контролю за компаниями на европейском рынке газа «Газпром» злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию».

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что «Нафтогаз Украины» заявил о начале процесса принудительного взыскания долга с «Газпрома» в Люксембурге.

ИСТОЧНИК KP.RU