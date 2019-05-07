2019-05-07T18:31:55+03:00
Происшествия

Квартиру бизнесмена в Подмосковье ограбили почти на полтора миллиона рублей

Похититель взломал замки входной двери
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Квартиру гендиректора «Мытищинской строительной компания» ограбили на 14 миллионов рублейКвартиру гендиректора «Мытищинской строительной компания» ограбили на 14 миллионов рублейФото: Александр ДЫБИН
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В минувшие воскресенье, 5 мая, в Дежурную часть обратился генеральный директор ООО «Мытищинская строительная компания» и сообщил о том, что его квартира в городе Химки была ограблена, а общая сумма похищенного превысила 14 миллиона рублей.

Как сообщает источник «Комсомольской правды», бизнесмен пришел в правоохранительные органы с заявлением о том, что в период с 30 апреля по 5 мая в его квартиру проник неизвестный и похитил 7 миллионов рублей, 6 тысяч евро, 4 500 долларов. Общая сумма ущерба составила 14 200 000 рублей. Вор проник в его квартиру путем повреждения замка входной двери.

Квартира гендиректора «Мытищинской строительной компании» не была оборудована системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией.

Ранее сайт kp.ru сообщал об ограблении квартиры главного консультанта Комитета государственного строительного надзора Москвы, общая сумма похищенного составила почти 5 миллионов рублей. Тогда похититель проник в квартиру путем подбора ключей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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