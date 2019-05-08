Полиция освободила всех заложников из табачной лавки под Тулузой

СЕГОДНЯ 01:57 2019-05-08T01:57:24+03:00

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Во французской коммуне Бланьяк под Тулузой освобождены все заложники, которых 17-летний парень захватил в табачной лавке. Как сообщил префект Верхней Гаронны Этьен Гайо, все пленники здоровы и находятся сейчас в полной безопасности.

Как пишет портал France Info, сначала полиции удалось освободить одну из заложниц - дочь хозяина лавки. После этого в руках преступника оставались ещё три женщины.

Сразу после освобождения заложников, злоумышленника арестовали.Министр внутренних дел Кристоф Кастанер подтвердил эту информацию и отметил выдержку и профессионализм силовиков, проводивших операцию.

Также издание сообщает, что захвативший заложников молодой человек неоднократно оказывался в поле зрения правоохранитлеьных органов. Его задерживали за воровство и акты насилия, в том числе на манифестациях движения "желтых жилетов".

"Его неоднократно задерживали за участие в составе групп, совершавших насилие и разрушения, каждый раз за этим следовало уголовное разбирательство", - сказал во вторник прокурор Тулузы Доминик Альзеари.

При этом молодого человека не заносили в списки опасных преступников. В его доме нашли записку, которую он жаловался на депрессию и тревогу, в том числе в связи с состоянием здоровья. Злоумышленник признался, что решился на захват, чтобы помочь "желтым жилетам" выиграть борьбу с властью и заранее извиняется.

Ранее сайт kp.ru писал, что под Тулузой неизвестный захватил пять человек в заложники в табачной лавке, и угрожает убить их, если полицейское оцепление не будет отодвинуто.

ИСТОЧНИК KP.RU