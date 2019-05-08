В США один погиб и семь учащихся пострадали в результате стрельбы в школе в Денвере

СЕГОДНЯ 04:42 2019-05-08T04:44:50+03:00

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В результате стрельбы в школе в пригороде американского города Денвера ранения получили восемь учащихся. Об этом сообщил шериф округа Дуглас Тони Сперлок.

Все пострадавшие были госпитализированы. Один 18-летний парень скончался уже в больнице. Еще трое находятся в тяжелом состоянии. По словам шерифа, возраст раненых - от 15 лет и старше.

"На данный момент задержаны двое подозреваемых. Мы не уточняем их возраст", - сказал Сперлок.

При этом он отметил, что оба арестованных являются учащимися этой же школы и не получили ранений. В полиции считают, что молодые люди открыли огонь в двух классных комнатах. У них нашли пистолет, возможно, у них было и другое огнестрельное оружие. В домах подозреваемых проводят обыски, передает ТАСС.

Полиция выясняет мотивы поступка. Инцидент произошел спустя менее трех недель после 20-й годовщины массового убийства в школе "Колумбайн" в соседнем округе Джефферсон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 3 мая трем подросткам в США предъявили обвинения в том, что они планировали использовать взрывчатку в школе штата Нью-Йорк на острове Лонг-Айленд. После обыска в доме одного из школьников полицейские обнаружили книгу с инструкцией по изготовлению самодельной бомбы.

ИСТОЧНИК KP.RU