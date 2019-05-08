Пентагон обвиняет Иран в подготовке атаки на американских военных

СЕГОДНЯ 05:52 2019-05-08T05:52:35+03:00

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Есть вероятность, что Иран готовит атаку на американские силы, размещенные на Ближнем Востоке. Такое заявление во вторник сделало Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), сославшись на "очевидные свидетельства".

В этой связи, СЕНТКОМ, куда входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка, просит у Минобороны США направить в регион дополнительные силы.

В документе отмечается, что достоверность свидетельств не вызывает сомнений, их подтверждает "целый ряд факторов", и все они связаны с разведдеятельностью. В зону оперативной ответственности командования ВВС США направляют стратегические бомбардировщики В-52 в зону оперативной ответственности СЕНТКОМ.

"Мы не собираемся указывать конкретные сроки развертывания. Перед тактической группой бомбардировщиков будет поставлена задача защищать силы и интересы США в регионе и предотвращать любого рода агрессию", - сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американская администрация добивается от Ирана поведения "нормальной страны". А жо этого глава Госдепа сообщил, что Соединенные Штаты подозревают Иран в "возможной угрозе" своим интересам в зоне Персидского залива.

ИСТОЧНИК KP.RU