Пентагон обвиняет Иран в подготовке атаки на американских военных
Есть вероятность, что Иран готовит атаку на американские силы, размещенные на Ближнем Востоке. Такое заявление во вторник сделало Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), сославшись на "очевидные свидетельства".
В этой связи, СЕНТКОМ, куда входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка, просит у Минобороны США направить в регион дополнительные силы.
В документе отмечается, что достоверность свидетельств не вызывает сомнений, их подтверждает "целый ряд факторов", и все они связаны с разведдеятельностью. В зону оперативной ответственности командования ВВС США направляют стратегические бомбардировщики В-52 в зону оперативной ответственности СЕНТКОМ.
"Мы не собираемся указывать конкретные сроки развертывания. Перед тактической группой бомбардировщиков будет поставлена задача защищать силы и интересы США в регионе и предотвращать любого рода агрессию", - сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее сайт kp.ru рассказывал, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американская администрация добивается от Ирана поведения "нормальной страны". А жо этого глава Госдепа сообщил, что Соединенные Штаты подозревают Иран в "возможной угрозе" своим интересам в зоне Персидского залива.
ИСТОЧНИК KP.RU