Актер Андрей Мерзликин пересек границу Украины бегом через рапсовое поле
Российский актер Андрей Мерзликин пересек государственную границу Украины, пробежав туда и обратно через рапсовое поле в Молдавии. Об этом сам артист рассказал своим подписчикам в Instagram.
При этом он уточнил, что находится в черном списке Украины, а потому по закону въезд в эту страну ему запрещен.
"Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной. Въезд для меня запрещен, но я решил воспользоваться моментом!!! Рапсовое поле Украины!!", - говорится в сообщении в соцсетях.
Многие подписчики поддержали поступок своего кумира, а кто-то посчитал, что такие действия могут иметь последствия не только для самого Мерзликина, но и для русско-украинских отношений в целом. Также нашлись те, кто пожелали мира двум нашим странами и выразили надежду на снятие всех ограничений по въезду.
Сайт kp.ru писал о том, что многим российский актерам, певцам и другим медийным личностям запрещено посещать Украину. Причины разные, но самая распространенная - посещение Крыма после его присоединения к России.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»