Актер Андрей Мерзликин пересек границу Украины бегом через рапсовое поле

СЕГОДНЯ 07:38 2019-05-08T07:39:25+03:00

Артист находится в "черном" списке незалежной и ему запрещен въезд в эту страну [видео]

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Российский актер Андрей Мерзликин пересек государственную границу Украины, пробежав туда и обратно через рапсовое поле в Молдавии. Об этом сам артист рассказал своим подписчикам в Instagram.

При этом он уточнил, что находится в черном списке Украины, а потому по закону въезд в эту страну ему запрещен.

"Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной. Въезд для меня запрещен, но я решил воспользоваться моментом!!! Рапсовое поле Украины!!", - говорится в сообщении в соцсетях.

merzlikinandrey Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной. Въезд для меня запрещен, но я решил воспользоваться моментом!

Многие подписчики поддержали поступок своего кумира, а кто-то посчитал, что такие действия могут иметь последствия не только для самого Мерзликина, но и для русско-украинских отношений в целом. Также нашлись те, кто пожелали мира двум нашим странами и выразили надежду на снятие всех ограничений по въезду.

Сайт kp.ru писал о том, что многим российский актерам, певцам и другим медийным личностям запрещено посещать Украину. Причины разные, но самая распространенная - посещение Крыма после его присоединения к России.

ИСТОЧНИК KP.RU