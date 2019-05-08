2019-05-08T08:02:20+03:00
Политика

В Германии считают, что дружба с США была «разбита вдребезги»

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео в последний момент отменил свой визит в Берлин из-за неких "неотложных дел"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд ТрампКанцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Давняя дружба между Германией и США была "разбита вдребезги" после того, как новым президентом американского государства стал Дональд Трамп. К такому выводу пришел немецкий журналист Даниэль Бресслер.

При этом в качестве примера проявления "бесстыдства" американцев в дипломатии он привел недавнюю отмену визита госсекретаря США Майка Помпео в ФРГ. Сайт kp.ru писал о том, что политик должен был встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом, однако в самый последний момент изменил планы из-за "неотложных дел". Вместо Берлина он посетил Багдад.

"Через два с лишним года после вступления в должность Дональда Трампа многое из того, что еще недавно преподносилось как немецко-американская дружба, разбито вдребезги", - написал журналист в газете Suddeutsche Zeitung.

При этом он подчеркнул, что в большинстве случаев Вашингтон должен восприниматься уже не как союзник, а как недруг, против которого нужно формировать альянсы. Однако надежда на то, что все изменится со сменой власти в США еще остается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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