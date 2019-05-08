Иран частично приостановил свои обязательства по ядерной сделке

СЕГОДНЯ 08:17 2019-05-08T08:24:35+03:00

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Иран частично приостанавливает исполнение своих обязательств по ядерной сделке, заключенной еще в 2015 году. Соответствующее объявление было сделано в присутствии послов ряда стран, которые ранее 8 мая прибыли в здание министерства иностранных дел республики.

"Иранское государственное телевидение зачитывает письма с изложением условий частичного выхода страны из ядерной сделки 2015 года", - передает AFP.

Сайт kp.ru писал о том, что документы с изложением положений сокращения обязательств были направлены послам России, Великобритании, Германии, Китая и Франции. В письмах говорится о том, что решение принято на фоне невыполнения обязательств по сделке рядом других сторон. При этом возможность полноценного выхода из ядерного соглашения пока не рассматривается. В этом заверили в Тегеране.

ИСТОЧНИК KP.RU