Иран объявит о сокращении своих обязательств по ядерной сделке 8 мая

СЕГОДНЯ 20:10 2019-05-07T20:10:50+03:00

Власти Ирана объявят в среду, 8 мая, о своем решении сократить обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе Фото: REUTERS

Для этого в МИД Исламской Республики прибудут послы РФ, Великобритании, Германии, Китая и Франции

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Власти Ирана объявят в среду, 8 мая, о своем решении сократить обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По имеющимся данным, заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявит об этом послам России, Великобритании, Германии, Китая и Франции. Президент Исламской Республики Хасан Роухани, в свою очередь, направит лидерам этих стран, каждая из которых участвует в СВПД, письма, в тексте которых будет говориться о том, что несмотря на сдержанность Ирана другие стороны сделки не выполнили свои обязательства, и поэтому Тегерану пришлось сократить свои обязательства.

IRNA также отмечает, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф направит соответствующее послание представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини. Тем не менее, Тегеран не рассматривает возможность выхода из ядерной сделки, сообщает агентство ISNA.

Сделка СВПД была заключена в 2015 году. Соглашение предусматривало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН, США и Евросоюза.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. В апреле этого года США также внесли Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в список террористических организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU