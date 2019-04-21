Два человека погибли при наезде автобуса на пешеходов в Японии

СЕГОДНЯ 14:36 2019-04-21T14:37:33+03:00

Водитель заявил, что пытался затормозить перед толпой людей, но машина не слушалась

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Автобус наехал на толпу пешеходов в японском городе Кобе на западе страны. Жертвами аварии стали два человека, еще шестеро пострадали.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (08:00 по мск) на пешеходном переходе возле крупного железнодорожного вокзала. Водитель автобуса высадил всех пассажиров на остановке и поехал дальше, однако не смог затормозить перед "зеброй". В результате погибли молодые парень и девушка. Им было всего около 20 лет.

Сам 64-летний водитель Фумио Оно заявил, что не смог справиться с управлением. Автобус должен был остановиться на линии перед пешеходным переходом, но тормоз не сработал.

"Автобус внезапно ускорился и сбил людей", - цитирует мужчину Japan Today.

Транспортное средство остановилось лишь после того, как врезалось в дорожный разделитель. Водитель был задержан полицией прямо на месте ДТП. Ведется расследование.

Тем временем, на Шри-Ланке с начала дня погибли уже 189 человек. Сайт kp.ru писал о том, что причиной трагедии стали восемь взрывов. Большая часть бомб сработала на территории элитных отелей и католических церквей. Полиция ведет поиск организаторов теракта.

ИСТОЧНИК KP.RU