2019-05-08T11:43:49+03:00
Экономика

Пожарить шашлыки стало дороже на 16 процентов

Цены на составляющие для майских шашлыков выросли во всех магазинах
Елена АКИМОВА
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"Индекс шашлыка" подорожал на 16%"Индекс шашлыка" подорожал на 16%Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Пожарить шашлык стало дороже. В сравнении с прошлым годом цена всех составляющих для отдыха выросла на 16 процентов и составляет 970 рублей. Такие цифры, предоставленные аналитиками крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД», оказались в распоряжении сайта РИА Новости.

В компании проанализировали траты россиян с 1 по 5 мая, которые были направлены на покупку составляющих для жарки мяса. В шашлычный набор вошли мангал, шампуры, розжиг и порция мяса. Средний чек составил 320 рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Стоимость мангалов выросла на 19 процентов, до 420 рублей, а шампуры подорожали на 9 процентов - 145 рублей. За бутылку с жидкостью для розжига придется заплатить около 85 рублей, что на 35 процентов больше, чем годом ранее.

Вокруг излюбленного лакомства россиян не утихают споры. Ученые регулярно выдают результаты своих исследований: жарить шашлык столь же вредно, как и курить. Наслаждаясь сочным ароматным мясом, можно увеличить риск пневмонии, астмы и других болезней легких. А поедание мяса, пожаренного при высоких температурах, увеличивает риск развития рака желудка и почек.

Тем не менее, предупреждения исследователей не особо берут во внимание. Накануне майских праздников в МЧС предупредили, что жарить мясо можно только на оборудованных площадках, в противном случае стоит ждать крупных штрафов.

Кстати, дороже всего собраться на шашлыки в столице и Московской области, Свердловской и Челябинской областях и Татарстане. А самое популярное мясо, которое покупают для приготовления шашлыка - свинина, сообщает телеканал "360".

А вот повара советуют остановить свой выбор на более нежной телятине. Лучше всего корейку или заднюю ногу. Впрочем, правильный маринад сделает и говядину мягкой и сочной. Приводим несколько вариантов лучших маринадов (подробности)

Как приготовить шашлык на мангале так, чтобы все завидовали?.Как правильно приготовить вкусный шашлык? Как выбрать свежее мясо? Как замариновать шашлык? Какие угли выбрать, и как долго держать мясо на огне? В нашей видеоинструкции - все о приготовлении шашлыка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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