2019-05-08T12:58:45+03:00
Общество

Путин поздравил лидеров и граждан бывших республик СССР с Днем победы

Российский лидер отметил беспримерный героизм воинов, которые спасли мир от фашистской агрессии
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Путин поздравил лидеров и граждан бывших республик СССР с Днем победыПутин поздравил лидеров и граждан бывших республик СССР с Днем победыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам бывших республик Советского Союза, а также народы Грузии и Украины с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В день этого великого праздника мы с признательностью вспоминаем о беспримерном героизме наших соотечественников, которые отстояли свободу родной земли и спасли мир от фашистской агрессии», — говорится в поздравлении российского лидера.

Путин поздравил лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Путин подписал закон об увеличении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кремле ответили на планы Киева по непризнанию выдаваемых РФ паспортов
Песков: решение о запрете на полеты «Сухой суперджет-100» - прерогатива специалистов
Глава МИД Китая прибудет в Москву 12 мая
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Эксперты назвали самые распространенные способы обмана туристов
Умер автор песни "Крылатые качели", композитор Евгений Крылатов
Полиция Шри-Ланки задержала семь террористов - смертников
Болтон заявил, что США продолжат рвать связи между Венесуэлой и Кубой
Песчаная буря накрыла целый город в Австралии
Кабмин Украины признает незаконными выданные донбассовцам паспорта РФ
Пожарить шашлыки стало дороже на 16 процентов
Украина усилила меры безопасности на границе с Россией накануне 9 мая
Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию авиаперевозок
Китай и Франция выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном
Названы самые популярные саженцы у российских дачников
Восемь человек стали жертвами взрыва у храма в пакистанском Лахоре
При столкновении поезда и грузовика в Германии пострадали 25 человек
Источник в Росавиации подтвердил подлинность переговоров пилотов SSJ-100
В МАК пока не делают выводов о причинах авиакатастрофы в Шереметьево
Приговор по делу Кокорина и Мамаева огласят 8 мая в 14:00
Помпео назвал причину своего внепланового визита в Ирак
Два ребенка погибли при наезде машины на группу дошкольников в Японии
Фонд развития моногородов и Яндекс.Такси запускают «социальное такси»
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить при себе одного министра
Иран частично приостановил свои обязательства по ядерной сделке
В Германии считают, что дружба с США была «разбита вдребезги»