Путин поздравил лидеров и граждан бывших республик СССР с Днем победы
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам бывших республик Советского Союза, а также народы Грузии и Украины с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«В день этого великого праздника мы с признательностью вспоминаем о беспримерном героизме наших соотечественников, которые отстояли свободу родной земли и спасли мир от фашистской агрессии», — говорится в поздравлении российского лидера.
Путин поздравил лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Путин подписал закон об увеличении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU