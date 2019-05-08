2019-05-08T13:06:04+03:00
Политика

Глава МИД Китая прибудет в Москву 12 мая

Ван И посетит Россию с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сергей Лавров и Ван И. Фото: МИД КНРСергей Лавров и Ван И. Фото: МИД КНР
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Министр иностранных дел Китая Ван И прилетит в Москву с официальным визитом по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Член Госсовета КНР Ван И 12-13 мая совершит официальный визит в Москву", - сказал дипломат.

Согласно его данным, в России у китайского министра запланировано сразу несколько встреч и переговоров руководством нашей страны. Так, Ван И планирует обсудить подготовку праздничных мероприятий, посвященных 70-летней годовщине установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином, и обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Ход реализации достигнутых в апреле договоренностей также будет затронут, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в февраля этого года Лавров и Ван И встречались также в трехстороннем формате вместе с главой МИД Индии Сушмой Свараджем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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