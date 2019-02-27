Главы МИД России, Индии и Китая отметили востребованность формата РИК

СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-27T11:08:00+03:00

В ближайшее время лидерам трех стран будет предложено провести неформальную встречу на полях одного из международных форумов

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Министры иностранных дел России, Индии и Китая - Сергей Лавров, Сушма Сварадж и Ван И - пришли к выводу, что данный формат трехстороннего сотрудничества (РИК) все еще сохраняет свою востребованность на фоне схожих подходов стран к ряду актуальных проблем. Такое заявление сделал глава МИД РФ во время совместной с коллегами пресс-конференции.

"Мы придерживаемся схожих оценок тех процессов, которые разворачиваются в мире и которые связаны с продолжающимся формированием более демократического, справедливого полицентричного мироустройства, основанного на взаимном учете интересов", - сказал Лавров.

По его словам, в ходе переговоров дипломаты высказались в пользу неукоснительного соблюдения всеми фундаментальных принципов Устава ООН и подчеркнули необходимость наращивания совместных усилий в борьбе с террористической угрозой, а также наркопреступностью.

Кроме того, в ближайшее время лидерам России, Индии и КНР будет рекомендовано провести очередную неформальную встречу на полях одного из международных форумов, а для министров обороны может быть создан специальных механизм организации встреч, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сам президент РФ Владимир Путин предложил регулярно проводить переговоры в формате РИК.

ИСТОЧНИК KP.RU