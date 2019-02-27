Главы МИД России, Индии и Китая отметили востребованность формата РИК
Министры иностранных дел России, Индии и Китая - Сергей Лавров, Сушма Сварадж и Ван И - пришли к выводу, что данный формат трехстороннего сотрудничества (РИК) все еще сохраняет свою востребованность на фоне схожих подходов стран к ряду актуальных проблем. Такое заявление сделал глава МИД РФ во время совместной с коллегами пресс-конференции.
"Мы придерживаемся схожих оценок тех процессов, которые разворачиваются в мире и которые связаны с продолжающимся формированием более демократического, справедливого полицентричного мироустройства, основанного на взаимном учете интересов", - сказал Лавров.
По его словам, в ходе переговоров дипломаты высказались в пользу неукоснительного соблюдения всеми фундаментальных принципов Устава ООН и подчеркнули необходимость наращивания совместных усилий в борьбе с террористической угрозой, а также наркопреступностью.
Кроме того, в ближайшее время лидерам России, Индии и КНР будет рекомендовано провести очередную неформальную встречу на полях одного из международных форумов, а для министров обороны может быть создан специальных механизм организации встреч, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее сам президент РФ Владимир Путин предложил регулярно проводить переговоры в формате РИК.
ИСТОЧНИК KP.RU