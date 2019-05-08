2019-05-08T14:26:45+03:00
Происшествия

Вандалы вновь осквернили памятник советским воинам в Вене

Монумент был облит красной краской в ночь накануне Дня Победы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Памятник постоянно подвергается атакам со стороны вандаловПамятник постоянно подвергается атакам со стороны вандаловФото: Facebook
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Памятник советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в Вене вновь подвергся нападению со стороны неизвестных вандалов. В ночь на среду, 8 мая, монумент облили красной краской.

В посольстве России в Австрии уже осудили действия "трусливых вандалов" и призвали власти страны как можно скорее и решительнее отреагировать на случившееся.

"Ущербная попытка преступников дотянуться своими грязными руками до светлой памяти о подвиге многонационального советского народа в борьбе с нацизмом бросает прямой вызов всей правоохранительной системе Австрии", - говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

Стоит отметить, что данный памятник постоянно оскверняется недоброжелателями. Последний раз он облит краской 25 апреля этого года. Монумент восстановили лишь недавно, а австрийские власти пообещали усилить охрану на площади. Также планировалась установка камер видеонаблюдения, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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