2019-05-08T15:04:18+03:00
Политика

Россия и Иран подписали протокол об упрощении визового режима

Министр иностранных дел Исламской Республики сообщил, что решение будет способствовать развитию контактов между населением двух стран
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия и Иран подписали протокол об упрощении визового режимаРоссия и Иран подписали протокол об упрощении визового режимаФото: REUTERS
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В среду, 8 мая, Россия и Иран подписали протокол об упрощении визового режима для отдельных категорий граждан, прежде всего предпринимателей. Об этом сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф, отметив, что такое решение будет способствовать развитию контактов между людьми.

«Мы подписали протокол, который позволяет упростить условия поездок отдельных категорий граждан РФ и Ирана прежде всего в том, что касается предпринимателей, которые теперь будут получать визы в облегченном порядке на основании прямых приглашений заинтересованных организаций. Конечно же, это будет способствовать развитию контактов между людьми», - сказал Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что на состоявшийся встрече Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, которую он назвал неприемлемой и заявил, что такое положение дел сложилось из-за действий Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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