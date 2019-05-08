2019-05-08T13:03:09+03:00
Политика

Лавров прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Глава МИД России, раскритиковал действия Вашингтона, подрывающие СВПД
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лавров прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделкиЛавров прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделкиФото: REUTERS
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Неприемлемую ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, виной которой стали действия Вашингтона, необходимо обсудить. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Нам предстоит обсудить неприемлемую ситуацию, которая сложилась вокруг СВПД. Ситуацию, которая сложилась из-за безответственного поведения США, которые отказались от своих обязательств, закрепленных СБ ООН в соответствующей резолюции», - сказал он, открывая встречу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Напомним, накануне, 8 мая, Иран оповестил послов России, Великобритании, Германии, Китая и Франции о частичной приостановки исполнения своих обязательств по ядерной сделке, заключенной еще в 2015 году. Незадолго до этого в письме послам иранское государство объяснило свое решение давлением на страну со стороны США, которые ранее вышли из сделки.

Умер автор песни "Крылатые качели", композитор Евгений Крылатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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