В Совфеде увидели провокацию в осквернении памятника советским воинам в Австрии

СЕГОДНЯ 15:54 2019-05-08T15:54:36+03:00

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Осквернение памятника советским воинам-освободителям в Австрии в Совете Федерации назвали провокацией. Сенатор Олег Морозов надеется, что власти страны отнесутся к данному происшествию со всей серьезностью, а вандалы, устроившие подобное, будут наказаны.

В случившемся сенатор видит попытку разрушить хорошие отношения, которые налажены между Россией и Австрией. К тому же, в Вене очень трепетно относятся к советским захоронениям, достойно хранят память о войне.

- У меня точно ощущение, что это провокация не просто антироссийских сил, но и тех сил, которые хотят разрушить хорошие отношения между нашими странами, политическим руководством. Попытка испортить традиции бережного отношения и достойного содержания памятников нашим воинам, - цитирует слова Морозова ФАН.

Сайт kp.ru писал, что памятник советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в Вене вновь подвергся нападению со стороны неизвестных вандалов. В ночь на среду, 8 мая, монумент облили красной краской.

Предыдущий акт вандализма был зафиксирован 25 апреля. Памятник совсем недавно привели в порядок. Сейчас ведется речь об установке камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU