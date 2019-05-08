В Совфеде увидели провокацию в осквернении памятника советским воинам в Австрии
Осквернение памятника советским воинам-освободителям в Австрии в Совете Федерации назвали провокацией. Сенатор Олег Морозов надеется, что власти страны отнесутся к данному происшествию со всей серьезностью, а вандалы, устроившие подобное, будут наказаны.
В случившемся сенатор видит попытку разрушить хорошие отношения, которые налажены между Россией и Австрией. К тому же, в Вене очень трепетно относятся к советским захоронениям, достойно хранят память о войне.
- У меня точно ощущение, что это провокация не просто антироссийских сил, но и тех сил, которые хотят разрушить хорошие отношения между нашими странами, политическим руководством. Попытка испортить традиции бережного отношения и достойного содержания памятников нашим воинам, - цитирует слова Морозова ФАН.
Сайт kp.ru писал, что памятник советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в Вене вновь подвергся нападению со стороны неизвестных вандалов. В ночь на среду, 8 мая, монумент облили красной краской.
Предыдущий акт вандализма был зафиксирован 25 апреля. Памятник совсем недавно привели в порядок. Сейчас ведется речь об установке камер видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU