2019-05-08T18:34:46+03:00
В мире

Вашингтон повысит пошлины на китайские товары в 2,5 раза

Анонсированное Трампом решение в отношении ряда товаров из КНР вступит в силу 10 мая
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вашингтон повысит пошлины на китайские товары в 2,5 разаВашингтон повысит пошлины на китайские товары в 2,5 разаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анонсированное президентом США Дональдом Трампом повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25% вступит в силу 10 мая. Соответствующие заявление сделали в федеральном реестре в среду, 8 мая.

«Ставка дополнительных пошлин 10 мая 2019 года увеличится до 25% в отношении продуктов, охватываемых действием сентября 2018 года», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в декабре прошлого года Трамп заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на продукцию из Китая на сумму 200 млрд долларов, как обещал ранее. В конце марта глава Белого Дома подтвердил, что Вашингтон планируют сохранить введенные ранее против Китая таможенные пошлины на длительный период. Однако, в конце апреля между США и Китаем наметилась новая торговая война.

ИСТОЧНИК KP.RU

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