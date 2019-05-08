Франция и Китай призвали сохранить ядерную сделку с Ираном

СЕГОДНЯ 21:51 2019-05-08T21:51:02+03:00

Глава французского Минобороны подчеркнула, что «ничего не может быть хуже» выхода Тегерана из соглашения

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Париж и Пекин выступили за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и полное выполнение всех его положений, в том числе и самим Ираном.

«СВПД, также известный как сделка по иранской ядерной программе, должен полностью соблюдаться», - говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая.

МИД КНР подчеркнул, что все подписавшие договор стороны должны придерживаться обязательств по его выполнению.

Примерно с таким же заявлением в среду выступила министр обороны Франции Флоранс Парли, подчеркнув, что европейцы хотят сохранить договор.

«Сегодня ничего не может быть хуже того, чтобы сам Иран вышел из соглашения», - приводит ее слова телеканал RT.

«Сегодня ничего не может быть хуже того, чтобы сам Иран вышел из соглашения», - приводит ее слова телеканал RT . Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, ровно через год после того, как Соединенные Штаты вышли из Соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

ИСТОЧНИК KP.RU