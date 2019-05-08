Франция и Китай призвали сохранить ядерную сделку с Ираном
Париж и Пекин выступили за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и полное выполнение всех его положений, в том числе и самим Ираном.
«СВПД, также известный как сделка по иранской ядерной программе, должен полностью соблюдаться», - говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая.
МИД КНР подчеркнул, что все подписавшие договор стороны должны придерживаться обязательств по его выполнению.
Примерно с таким же заявлением в среду выступила министр обороны Франции Флоранс Парли, подчеркнув, что европейцы хотят сохранить договор.
«Сегодня ничего не может быть хуже того, чтобы сам Иран вышел из соглашения», - приводит ее слова телеканал RT.
«Сегодня ничего не может быть хуже того, чтобы сам Иран вышел из соглашения», - приводит ее слова телеканал RT . Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, ровно через год после того, как Соединенные Штаты вышли из Соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
ИСТОЧНИК KP.RU