2019-05-09T00:12:20+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

Киев не забрал свою боевую технику с полуострова после его выхода из состава Украины
Юлия ДИВЕЕВА
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В Госдуме оставшиеся в Крыму украинские самолеты назвали "незаживающей раной" КиеваВ Госдуме оставшиеся в Крыму украинские самолеты назвали "незаживающей раной" КиеваФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Оставшаяся в Крыму украинская военная техника остается для Киева “незаживающей раной”. Такое мнение высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Так он прокомментировал ситуацию с украинскими истребителями МиГ-29, которые за пять лет без технического обслуживания пришли в полную негодность и уже не могут считаться боевыми единицами.

"Для киевских политиков это "незаживающая рана" и постоянное обвинение России если не в агрессии, то по крайней мере якобы в донорстве. И никого не смущает, что в крымской группировке нет МиГ-29 в принципе", — сказал Бальбек в интервью RT.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал о том, в каком плачевном состоянии находятся самолеты и корабли, которые Киев не забрал из Крыма.

Он отметил, что техника в течение пяти лет находились на площадках возле моря и не получали профилактическое антикоррозийное обслуживание, их электроприборы и двигатели не запускались ни разу. Депутат подчеркнул, что российские военнослужащие обеспечивали лишь сохранность истребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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