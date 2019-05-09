В Госдуме рассказали, почему Помпео призывает остановить строительство "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 02:33 2019-05-09T02:33:37+03:00

США выступают против "Северного потока-2", чтобы получить европейский рынок сбыта своего газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Призывы госсекретаря США Майкла Помпео остановить строительство трубопровода "Северный поток-2" не имеют отношения к экономике и носят исключительно политический характер. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

"Высказывания Помпео и других представителей американского политического истеблишмента направлены только на то, чтобы навязать свой дорогой газ Европе", — сказал он RT.

Депутат подчеркнул, что проект "Северный поток-2” - это консорциум компаний различных стран, которые строят трубопроводную систему для жителей и промышленности Европы, и все это понимают. Европейские страны самостоятельно принимали решение об участии в этом строительстве, несмотря на позицию США.

"Я не сомневаюсь, что до момента первых поставок газа мы услышим ещё не одно подобное высказывание от тех, кто экономически потеряет от запуска проекта", — добавил депутат.

Ранее стало известно, что госсекретарь США заявил, что Вашингтон не должен позволить Москве продолжить реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".

Как писал сайт kp.ru, 3 мая в совместном заявлении президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявили, что Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток — 2" .

ИСТОЧНИК KP.RU