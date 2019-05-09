Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Китайская сторона сорвала заключение торгового соглашения между КНР и Соединенными Штатами. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками во Флориде.
По его словам, Пекин решил отложить договоренности и попытаться пересмотреть торговую сделку, в надежде добиться более выгодных условий в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии в 2020 году.
При этом Трамп сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в США для заключения торгового соглашения в четверг передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию C-Span.
"Они сорвали сделку. Они прилетают завтра, прилетает их вице-премьер, он хороший человек, но они сорвали сделку", - заявил американский лидер.
Глава государства выразил уверенность, что китайская сторона в итоге пойдет на соглашение, в противном случае США введут в отношении Китая тарифы на импорт.
"Если мы не заключим сделку, нет ничего плохого в том, что мы будем получать больше 100 млрд в год ", - отметил Трамп.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее предполагалось, что торговая сделка между Пекином и Вашингтоном будет заключена до конца мая.
ИСТОЧНИК KP.RU