Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

СЕГОДНЯ 06:22 2019-05-09T06:24:55+03:00

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Китайская сторона сорвала заключение торгового соглашения между КНР и Соединенными Штатами. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками во Флориде.

По его словам, Пекин решил отложить договоренности и попытаться пересмотреть торговую сделку, в надежде добиться более выгодных условий в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии в 2020 году.

При этом Трамп сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в США для заключения торгового соглашения в четверг передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию C-Span.

"Они сорвали сделку. Они прилетают завтра, прилетает их вице-премьер, он хороший человек, но они сорвали сделку", - заявил американский лидер.

Глава государства выразил уверенность, что китайская сторона в итоге пойдет на соглашение, в противном случае США введут в отношении Китая тарифы на импорт.

"Если мы не заключим сделку, нет ничего плохого в том, что мы будем получать больше 100 млрд в год ", - отметил Трамп.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее предполагалось, что торговая сделка между Пекином и Вашингтоном будет заключена до конца мая.

ИСТОЧНИК KP.RU