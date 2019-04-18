США и Китай могут в мае подписать торговое соглашение
США и Китай согласовали предварительные сроки следующего раунда торговых переговоров и подписания двустороннего торгового соглашения. Об этом пишет в среду газета The Wall Street Journal.
Согласно предварительному графику, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и глава американского Минфина Стивен Мнучин отправятся в Пекин через две недели. При этом Лайтхайзер должен провести в КНР неделю, начиная с 29 апреля.
Через неделю после этого визит в Вашингтон совершит китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Переговорам на высоком уровне будут предшествовать несколько раундов консультаций.
Если они пройдут успешно и стороны смогут договориться, Китай и США смогут в течение нескольких недель доработать окончательный текст соглашения, включая все юридические детали, и уже в конце мая или начале июня подписать его.
Напомним, сайт kp.ru уже сообщал о прогрессе в ходе переговоров по торговому соглашению между американской и китайской делегациями на встрече, которая состоялась 29 марта в Пекине. Стороны обсуждали текст соглашения, который бы разрешил конфликт между странами.
А 5 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут заключить торговую сделку в течение ближайший четырех недель.
ИСТОЧНИК KP.RU