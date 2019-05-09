В Венесуэле задержан первый вице-спикер Национальной ассамблеи

СЕГОДНЯ 09:01 2019-05-09T09:01:17+03:00

Лидер оппозиционного движения Хуан Гуайдо не исключает, что Эдгар Самбрано может быть похищен

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Первый вице-спикер Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Эдгар Самбрано задержан сотрудниками Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN).

"Вооруженные сотрудники Боливарианской службы национальной разведки окружили автомобиль, в котором находился первый вице-спикер Национальной ассамблеи", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в «Твиттере». Лидер оппозиции Хуан Гуайдо допускает, что Самбрано был похищен спецслужбами страны.

Колумбия и Аргентина осудили задержание первого вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы и призвали власти страны немедленно освободить его.

Напомним, лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя этой зимой президентом Венесуэлы, признал провал государственного переворота в стране. По его мнению, как ранее писал сайт kp.ru, причина этого заключается в том, что для реализации поставленной цели необходимо было больше солдат, а также представителей режима, готовых поддержать переворот.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701570" frameborder="0"></iframe> Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU