В Венесуэле задержан первый вице-спикер Национальной ассамблеи
Первый вице-спикер Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Эдгар Самбрано задержан сотрудниками Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN).
"Вооруженные сотрудники Боливарианской службы национальной разведки окружили автомобиль, в котором находился первый вице-спикер Национальной ассамблеи", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в «Твиттере». Лидер оппозиции Хуан Гуайдо допускает, что Самбрано был похищен спецслужбами страны.
Колумбия и Аргентина осудили задержание первого вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы и призвали власти страны немедленно освободить его.
Напомним, лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя этой зимой президентом Венесуэлы, признал провал государственного переворота в стране. По его мнению, как ранее писал сайт kp.ru, причина этого заключается в том, что для реализации поставленной цели необходимо было больше солдат, а также представителей режима, готовых поддержать переворот.
Венесуэла: На защите Революции.
ИСТОЧНИК KP.RU