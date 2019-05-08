Гуайдо проиграл, теперь США ударят по Венесуэле?

Попытка оппозиции захватить власть в Каракасе провалилась. Это признают не только чависты, но и председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, который вот уже больше 3 месяцев безуспешно пытался занять пост главы государства. Наступит ли конец политической нестабильности в Венесуэле или эти события являются только предвестником новой бури? КП разбирается в ситуации.

ПУСТЫЕ НАДЕЖДЫ

За прошедшую неделю Гуайдо проиграл трижды. Сначала он объявил о том, что военные Венесуэлы признали его главнокомандующим, но оказалось что за «самозванцем» пошли менее 100 человек. Потом председатель парламента призвал сторонников на «самый большой в истории страны марш» и снова не смог поставить рекорд. В субботу оппозиционеры объявили о том, что будут вручать петиции солдатам, а в итоге на эти «церемонии» пришло в среднем по 30-40 человек.

Настало время подвести некоторые промежуточные итоги трехмесячного «правления» Гуайдо. Ни одной из назначенных целей глава парламента не добился. Гуманитарная помощь поступила в Венесуэлу, но не под эгидой Нацассамблеи, а в рамках соглашения Мадуро с международными организациями и двусторонними договорами. Вооруженные силы на 99% контролируются чавистами, а «под знамена» оппозиции встали в основном беглые генералы и офицеры, уволенные из армии или находящиеся в розыске. Выборы, как того требует конституция, тоже объявлены не были. Из успехов можно выделить только установление контроля за нефтяными активами за рубежом, да тот факт, что сам Гуайдо и большая часть его сподвижников еще на свободе.

Хотя противники чавистов и говорят о том, что они планомерно движутся к «окончанию узурпации Мадуро», но среди населения начинает нарастать усталость от бесконечных забастовок, когда в течение многих часов приходится стоять под палящим солнцем, выкрикивая набившие оскомину лозунги.

- Нужно понимать психологию венесуэльцев. Наши люди хотят, чтобы все происходило быстро, поэтому когда только Гуайдо заявил о принятии полномочий главы государства, население сразу же пошло за ним, думая, что не сегодня-завтра лидер оппозиции призовет к «походу на Мирафлорес (президентский дворец)», - объясняет директор Центра политических исследований Католического университета Андрес Бельо Бенигно Аларкон. - Теперь ситуация затягивается, митинги оппозиции стали рутиной, люди устают от постоянного протеста, который не приносит абсолютно никаких результатов и, грубо говоря, возвращаются к своим повседневным делам.

Не все ладно и среди руководства противников властей. Хотя в открытую никто из политиков этого не признает, но окружение Гуайдо не из партии «Народная воля» готово поспорить с лидерством "президента" в оппозиции. В особенности это касается так называемых старых партий, которые боролись с чавистами «еще при царском режиме».

- Если посмотреть на результаты выборов в Национальную ассамблею в 2015 году, когда оппозиция впервые за многие годы победила левых, то окажется, что «Народная воля» получила лишь 9% мест в парламенте, в полтора раза меньше чем «Справедливость прежде всего» и «Демократическое действие», - считает политолог Серхио Родригес. - Да и пост председателя Гуайдо получил только благодаря тому, что оппозиционеры решили передавать его по ротации лидерам партий, а глава «Народной воли» Леопольдо Лопес был в тюрьме (его, кстати и освободил Гуайдо 30 апреля). Так что многие считают нынешнего «президента» мальчишкой и выскочкой.

Вообще ситуация складывается для Гуайдо не совсем удачно. Заявленных целей он не достиг, сторонников растерял, да и за спиной политические противники только и ждут того, чтобы «венесуэльский Обама» оступился. Куда же податься бедному оппозиционеру?

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ

Нельзя, однако, скидывать со счетов один из основополагающих факторов в венесуэльской политике — роль Вашингтона, который если не управляет Гуайдо, то, по крайней мере, имеет все возможности для того, чтобы «направлять» оппозицию по нужному пути. Например, как писала «Уолл Стрит Джорнал», Гуайдо решил объявить себя «президентом» только после того, как ему накануне позвонил вице-президент США Майкл Пенс. Да и все свои самые острые действия «самозванец» обычно предпочитает обсуждать сначала с союзниками за рубежом — в Вашингтоне, Боготе и Бразилиа.

Пока американцы ограничиваются более дипломатическими шагами, действуя через своих союзников в регионе, прежде всего, Колумбию и Бразилию. И там и там у власти стоят правые президенты Иван Дуке и Жаир Болсонару, которые еще во время своих предвыборных кампаний обещали усилить давление на Каракас. Однако дальше слов их действия не пошли, что, впрочем, легко объяснимо. Ведь именно соседям Венесуэлы придется расхлебывать все проблемы в случае начала настоящего вооруженного конфликта в Боливарианской Республике — потоки беженцев, увеличение нелегального транзита оружия и рост преступности. Все это происходит и сейчас, но в случае выхода ситуации из-под контроля масштабы «бедствия» могут быть совсем другие.

Видимо, осознавая, что никто не собирается для Белого дома «таскать каштаны из огня», США сами активно пытаются воздействовать на Мадуро. Пока давление идет в сторону ужесточения санкций. Самый болезненный арсенал Вашингтон уже применил, ведь под ограничения попали всё: венесуэльская нефтянка, центробанк и руководство страны. Однако чависты все еще у власти, а у Трампа остается все меньше инструментов устрашения Каракаса.

В результате Госдепартамент и другие американские ведомства начали давить на союзников Боливарианской Республики, чтобы хоть как-то «подбодрить» Гуайдо. Особенно активно действует Майк Помпео, который то говорит, что «русские должны убраться из Венесуэлы», то утверждает, что даже при присутствии Москвы Пентагон сможет провести военную операцию против Каракаса.

Так или иначе, но время безвозвратно уходит. За рубежом растет понимание того, что перспектив у Гуайдо получить реальную власть все меньше, поэтому не стоит рвать отношения с Мадуро. В Европе, видимо, смекнули, что оппозиционеров еще рано ждать в Мирафлоресе, и решили вести двойную игру. С одной стороны, они признают «самозванца», а с другой — все также поддерживают отношения с «узурпаторами»-чавистами. В итоге 15 государств Старого света не дали агреман (согласие) на прибытие послов оппозиционеров, а Австрия, Германия, Испания, Чехия и Франция разрешили приезд мятежных «дипломатов», но не спешат принимать от них верительные грамоты.

Так что пока американцам, несмотря на все усилия, не удается мирным путем вернуть Гуайдо на «трон» в Каракасе. Но что тогда остается, война?

УДАРЯТ ИЛИ НЕТ?

В самой Венесуэле войны с США ждут, по крайней мере, на словах. В последнее время власти начали активно тренировать милицию (ополчение), которую пытаются представить в виде пятого полноценного вида вооруженных сил вместе с сухопутчиками, ВВС, флотом и нацгвардией (аналог бывших российских внутренних войск). Каракас грозится в случае вторжения развернуть партизанскую войну, взрывать мосты и «пускать под откос эшелоны».

На бумаге и видео все выглядит красиво. На деле же милиционеры представляют из себя малообученную людскую массу, для многих из которых выданный на складе мундир является, возможно, единственной новой одеждой в гардеробе. В рядах этих бойцов шагают восьмидесятилетние бабушки и дедушки, тут же едет в инвалидном кресле безногий сержант. Похвально, конечно, что в Боливарианской Республике открыты двери для всех желающих защищать родину, но вряд ли такой контингент сможет противостоять профессиональным военным. Да и «учения» у милиции обычно ограничиваются строевой подготовкой.

По боеспособности кадровых венесуэльских военных тоже есть вопросы. По местным госканалам идут бравурные репортажи, в которых пехотинцы, танкисты, артиллеристы, десантники и прочие бойцы резво громят условного врага. Как на самом деле обстоят дела в частях местных вооруженных сил, знают только военные, но рассказывать что-то кроме «агитки» журналистам они не хотят, да и на учения иностранному корреспонденту не попасть, сколько не пиши запросов в пресс-службы. Не стоит, конечно, принижать боевые качества армии Венесуэлы, но и думать, что в ней служат «Рэмбо» и суперсолдаты тоже не надо.

Казалось бы, что США провернуть операцию против Мадуро было бы весьма легко. Венесуэла расположена довольно близко от американской территории, это не Ближний Восток, находящийся на другом конце света. Но в самих Штатах мало кто хочет настоящей полномасштабной кампании, похожей на войну в Ираке или Афганистане. Например Джеймс Ставридис, бывший в 2000-х главой Южного командования ВС США (эта структура отвечает за всю Латинскую Америку), считает, что разумнее всего военным было бы разработать более "легкие" планы, которые могли бы варьироваться от усиления разведки до организации масштабной эвакуации всех американских граждан из Венесуэлы, но никак не традиционную операцию.

Бывший сотрудник аппарата советника по нацбезопасности Белого дома Фернандо Кутц тоже полагает, что Вашингтон ограничится либо авиаударами, либо пошлет отряд спецназа, например, чтобы ликвидировать Мадуро. Возможны и другие варианты, например бесполетная зона или морская блокада, что весьма актуально для страны, которая абсолютно всю свою нефть отправляет на экспорт на танкерах. Но исключать нельзя и традиционного варианта с масштабными бомбардировками.

Самим американцам была бы более выгодна "бескровная" смена власти, пусть это будет военный переворот или небольшая война, естественно без жертв со стороны граждан США. Если бы Мадуро был бы свергнут, а к власти пришел бы более лояльный к Вашингтону президент, то это сильно бы сэкономило Белому дому силы и средства. Так что американцы работают пока именно по этому направлению, держа «про запас» и силовой сценарий. Правда, самой Венесуэле легче не станет при любом развитии событий...

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