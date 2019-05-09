СЕГОДНЯ 10:45 2019-05-09T10:45:34+03:00

Торжественное шествие колонн военнослужащих и курсантов началось на Красной площади в честь Дня Победы. Фото: скрин с видео

Всего в военном параде задействованы более 13 тысяч 600 военных

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Колонны военнослужащих, курсантов и представителей силовых ведомств России начали торжественное прохождение на Красной площади по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно шествие возглавили барабанщики Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Всего в военном параде на Красной площади задействованы более 13 тысяч 600 военнослужащих.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, в честь 74-й годовщины Победы начался парад на Красной площади. В 10:00 по московскому времени на главную площадь нашей страны внесли государственный флаг России и знамя Победы.

Перед началом торжественного мероприятия к присутствующим с трибуны обратился Верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин. Он поздравил граждан с «днем гордости и скорби», после чего объявил минуту молчания в память обо всех павших защитниках Отечества. Глава государства отметил подвиг наших солдат, подчеркнув, что их подвиг никогда не будет забыт.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию Парада Победы на Красной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU