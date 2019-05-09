Путин возложил венок к могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин, после завершения парада на Красной площади по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, возложил венок к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Традиционно глава государства прошел от главной площади страны к Вечному огню. Там во время торжественной церемонии он почтил память погибших воинов минутой молчания.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что на Красной площади в Москве прошел Парад Победы. В нем приняли участие более 13 тысяч 600 военнослужащих, а также свыше 130 единиц колесной и гусеничной техники.
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля.
Перед началом торжественного мероприятия всех присутствующих с этой знаменательной датой поздравил Верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин. После завершения парада глава государства поднялся на трибуну, которая была установлена на Красной площади, и пожал руку каждому из находившихся там ветеранов.
ИСТОЧНИК KP.RU