2019-05-09T12:02:37+03:00
День Победы

Путин возложил венок к могиле Неизвестного Солдата

Глава государства почтил память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Президент России Владимир Путин возложил венок к могиле Неизвестного СолдатаПрезидент России Владимир Путин возложил венок к могиле Неизвестного Солдата
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Президент России Владимир Путин, после завершения парада на Красной площади по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, возложил венок к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Традиционно глава государства прошел от главной площади страны к Вечному огню. Там во время торжественной церемонии он почтил память погибших воинов минутой молчания.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что на Красной площади в Москве прошел Парад Победы. В нем приняли участие более 13 тысяч 600 военнослужащих, а также свыше 130 единиц колесной и гусеничной техники.

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля.

Перед началом торжественного мероприятия всех присутствующих с этой знаменательной датой поздравил Верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин. После завершения парада глава государства поднялся на трибуну, которая была установлена на Красной площади, и пожал руку каждому из находившихся там ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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