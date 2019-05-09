Лукашенко объяснил, почему не присутствовал на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не присутствовал на параде Победы в Москве, поскольку зарубежных лидеров обычно приглашают лишь на юбилейные мероприятия, а в 2019 году празднуется 74-я годовщина. Об этом сам глава государства рассказал журналистам после церемонии возложения венков к монументу в Минске.
"Конспирологии - никакой, политики - никакой, поверьте. <...> Во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, то нам было бы сложно развести эти мероприятия (торжества в Минске и в Москве - прим. ред.)", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что просто не мог пропустить празднование Дня Победы в Белоруссии, поскольку тогда у его соотечественников появилась бы "масса вопросов", передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал о том, что в администрации президента России еще в конце апреля сообщили об отсутствии планов по направлению приглашений на 9 мая зарубежным лидерам. В следующем году вся страна будет праздновать 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне, и вот тогда год будет действительно "особенным".
Начался Парад Победы на Красной площади в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU