Лукашенко объяснил, почему не присутствовал на параде Победы в Москве

СЕГОДНЯ 15:30 2019-05-09T15:30:41+03:00

Дело в том, что зарубежных лидеров приглашают лишь на юбилейные празднования, а в 2019 году отмечается 74-я годовщина

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не присутствовал на параде Победы в Москве, поскольку зарубежных лидеров обычно приглашают лишь на юбилейные мероприятия, а в 2019 году празднуется 74-я годовщина. Об этом сам глава государства рассказал журналистам после церемонии возложения венков к монументу в Минске.

"Конспирологии - никакой, политики - никакой, поверьте. <...> Во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, то нам было бы сложно развести эти мероприятия (торжества в Минске и в Москве - прим. ред.)", - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что просто не мог пропустить празднование Дня Победы в Белоруссии, поскольку тогда у его соотечественников появилась бы "масса вопросов", передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что в администрации президента России еще в конце апреля сообщили об отсутствии планов по направлению приглашений на 9 мая зарубежным лидерам. В следующем году вся страна будет праздновать 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне, и вот тогда год будет действительно "особенным".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707699" frameborder="0"></iframe> Начался Парад Победы на Красной площади в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU