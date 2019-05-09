2019-05-09T15:43:04+03:00
Происшествия

В самолете произошло задымление при посадке в шведском Гетеборге

На борту лайнера находились около 100 пассажиров
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В самолете произошло задымление при посадке в шведском ГетеборгаВ самолете произошло задымление при посадке в шведском ГетеборгаФото: Иван ВИСЛОВ
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В четверг, 9 мая, в самолете, следовавшем из Стокгольма в Гетеборг, произошло задымление.

Как сообщает издание Göteborgs Posten, задымление началось при заходе на посадку в аэропорту шведского Гетеборга. На борту лайнера находились около 100 пассажиров, все они успешно покинули приземлившиеся воздушное судно.

На данный момент в аэропорту Гетеборга работают спасательные службы. Другие подробности произошедшего чрезвычайного происшествия пока не приводятся, также уточняется характер технических проблем самолета.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал об инциденте в международном аэропорту Мьянмы, где в минувшую среду, 8 мая, упал самолет из следовавший из Бангладеш. Лайнер авиакомпании Biman Bangladesh Airlines после приземления скатился с посадочной полосы, и развалился на три части. В результате чрезвычайного происшествия пострадали одиннадцать пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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