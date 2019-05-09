2019-05-09T16:06:44+03:00
Политика

Президент Сербии поздравил российский народ с Днём Победы

Александар Вучич напомнил, что фашизм был побежден "вневременным патриотизмом" и героизмом русских
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вучич на шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года (справа)Вучич на шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года (справа)Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС.
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Президент Сербии Александар Вучич поздравил главу РФ Владимира Путина и весь российский народ с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее послание было размещено на официальном сайте политика и в его социальных сетях.

"Направляю поздравления президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с Днем Победы над фашизмом во Второй мировой войне. Поздравляю и братский русский народ, который завоевал великую победу своим вневременным патриотизмом, героизмом и самопожертвованием", - написал Вучич в своем микроблоге в Twitter.

Стоит напомнить, что в прошлом году сербский лидер провел 9 мая в Москве. Политик не только посмотрел парад Победы, но и принял участие в шествии "Бессмертного полка" вместе с Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Сайт kp.ru писал о том, что в руках у Вучича был портрет его дедушки.

Проход военных колонн по Красной площади на параде 9 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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