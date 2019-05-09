Президент Сербии поздравил российский народ с Днём Победы

СЕГОДНЯ 16:06 2019-05-09T16:06:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Сербии Александар Вучич поздравил главу РФ Владимира Путина и весь российский народ с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее послание было размещено на официальном сайте политика и в его социальных сетях.

"Направляю поздравления президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с Днем Победы над фашизмом во Второй мировой войне. Поздравляю и братский русский народ, который завоевал великую победу своим вневременным патриотизмом, героизмом и самопожертвованием", - написал Вучич в своем микроблоге в Twitter.

Стоит напомнить, что в прошлом году сербский лидер провел 9 мая в Москве. Политик не только посмотрел парад Победы, но и принял участие в шествии "Бессмертного полка" вместе с Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Сайт kp.ru писал о том, что в руках у Вучича был портрет его дедушки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707718" frameborder="0"></iframe> Проход военных колонн по Красной площади на параде 9 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU