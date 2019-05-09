В Москве произошло ДТП с участием автобуса и двух автомобилей

СЕГОДНЯ 18:20 2019-05-09T18:20:53+03:00

В Москве произошло ДТП с участием автобуса и 2 автомобилей

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Вечером в четверг, 9 мая, в Москве на улице Коминтерна произошла серьёзная авария с участием автобуса и 2 автомобилей, марок Приора и Нисан.

Как сообщает источник «Комсомольская правда», пострадало пять человек, трое из которых дети в возраст от восьми до десяти лет. Они находились в автомобиле Нисан. Двое водителей также получили травмы.

По словам очевидцев происшествия, мужчины, находящиеся в белой Приоре, были в состоянии алкогольного опьянения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707874" frameborder="0"></iframe> В Москве на ул Коминтерна серьёзное ДТП с участием автобуса и 2 автомобилей.

Ранее сайт «Комсомольская правда» рассказывал про еще одну серьезную аварию в Москве на Кутузовском проспекте около торгового центра «Времена года». Тогда на проезжей части столкнулись четыре автомобиля. В результате происшествия четыре человека получили травмы. Машины были очень сильно деформированы.

ИСТОЧНИК KP.RU