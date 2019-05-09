На Новорижском шоссе в Подмосковье столкнулись около десяти машин

СЕГОДНЯ 20:31 2019-05-09T20:31:04+03:00

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Серьезная авария с участием порядка десяти автомобилей произошла вечером в четверг, 9 мая, на Новорижском шоссе в Подмосковье. Источник в правоохранительных органах сообщает о нескольких пострадавших в результате ДТП.

"Столкнулись около 10 машин, есть пострадавшие. Одна из легковушек практически полностью разбита", - сказал источник.

Известно, что авария произошла в районе деревни Степановское. На место инцидента уже выехали медики. Водители проезжавших мимо автомобилей, тем временем, остановились на обочине, чтобы оказать пострадавшим первую помощь, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее еще одно серьезное ДТП произошло на улице Коминтерна в Москве. Недалеко от остановки столкнулись автобус и два автомобиля. Пострадали по меньшей мере пять человек, среди которых трое детей в возрасте от восьми до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU