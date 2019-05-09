Собянин о смерти Сергея Доренко: "Погиб как жил - на крутом вираже"

СЕГОДНЯ 20:49 2019-05-09T20:57:15+03:00

Мэр Москвы отозвался об известном журналисте, как об очень талантливом и неравнодушном человеке

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Сергей Доренко был невероятно талантливым журналистом и неравнодушным человеком, поэтому его смерть - большая потеря. Такой пост оставил у себя в социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Сайт kp.ru писал о том, что вечером в четверг, 9 мая, стало известно о гибели журналиста. Доренко ехал на своем мотоцикле "Триумф" по оживленной автотрассе, когда неожиданно потерял управление и упал. Предполагается, что причиной инцидента могло стать плохое самочувствие мужчины, в частности, оторвавшийся тромб.

"Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил - на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно", - написал Собянин у себя на странице в Twitter.

Мэр Москвы прокомментировал смерть журналиста

Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. После он переехал в Москву и в 1982 году окончил РУДН. Последнее время журналист занимал должность главного редактора радиостанции "Говорит Москва". На момент смерти ему было 59 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU