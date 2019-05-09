СЕГОДНЯ 22:10 2019-05-09T22:23:28+03:00

Через несколько часов после записи этого ролика радиоведущий упадет с мотоцикла на оживленном шоссе и больше не встанет [видео]

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В Сети появилось последнее видео с Сергеем Доренко, который скоропостижно скончался вечером в четверг, 9 мая. Ролик разместил у себя в социальных сетях друг журналиста, писатель и китаевед Бронислав Виногродский.

Очевидно, что главный редактор радио "Говорит Москва" заезжал в гости к своему товарищу. Тот был настолько раз визиту Сергея, что выложил в "сториз" в Instagram сразу несколько его фотографий и видео с надписью "Праздник".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707941" frameborder="0"></iframe> Последнее видео Сергея Доренко: журналист был в гостях у друзей.

На кадрах ролика Доренко хвастается своим новым приобретением - черным мотоциклом британского бренда Triumph. Через несколько часов именно с него журналист упадет в центре оживленной дороги.

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Предполагается, что мужчине стало плохо, и он потерял управление мотоциклом. Сайт kp.ru писал о том, что в числе возможных причин смерти рассматривается сердечный приступ, оторвавшийся тромб, а также полученные при падении травмы. Подробности инцидента выясняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707930" frameborder="0"></iframe> Умер Сергей Доренко.Скончался Сергей Доренко. Журналист умер после падения со своего любимого мотоцикла

ИСТОЧНИК KP.RU