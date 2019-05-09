Последнее видео Сергея Доренко: журналист был в гостях у друзей
В Сети появилось последнее видео с Сергеем Доренко, который скоропостижно скончался вечером в четверг, 9 мая. Ролик разместил у себя в социальных сетях друг журналиста, писатель и китаевед Бронислав Виногродский.
Очевидно, что главный редактор радио "Говорит Москва" заезжал в гости к своему товарищу. Тот был настолько раз визиту Сергея, что выложил в "сториз" в Instagram сразу несколько его фотографий и видео с надписью "Праздник".
Последнее видео Сергея Доренко: журналист был в гостях у друзей.
На кадрах ролика Доренко хвастается своим новым приобретением - черным мотоциклом британского бренда Triumph. Через несколько часов именно с него журналист упадет в центре оживленной дороги.
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Предполагается, что мужчине стало плохо, и он потерял управление мотоциклом. Сайт kp.ru писал о том, что в числе возможных причин смерти рассматривается сердечный приступ, оторвавшийся тромб, а также полученные при падении травмы. Подробности инцидента выясняются.
Умер Сергей Доренко.Скончался Сергей Доренко. Журналист умер после падения со своего любимого мотоцикла
ИСТОЧНИК KP.RU
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