2019-05-09T23:13:28+03:00
Общество

В Москве отгремел праздничный салют в честь Дня Победы

Красочное пиротехническое шоу длилось около 10 минут и состояло из 80 тысяч залпов [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел над МосквойПраздничный салют в честь Дня Победы прогремел над МосквойФото: REUTERS
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В Москве отгремел салют в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. В 2019 году отмечается 74-я годовщина этого значимого события.

Салют на День Победы.

Первые фейерверки появились в небе над столицей ровно в 22:00 в четверг, 9 мая. Красочное пиротехническое шоу длилось около десяти минут и состояло из 80 тысяч залпов. Главными площадками запуска традиционно стали Поклонная и Воробьевы горы, всего же было задействовано 16 точек во всех округах столицы. Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию праздничного салюта.

Напомним, что вечером 9 мая Москву накрыли мощный ливень и ветер. Ураган повалил несколько деревьев, пять человек оказались в больнице с травмами. Москвичи и гости столицы опасались, что столь неблагоприятные погодные условия могут привести к отмене салюта, однако шоу все же состоялось.

Салют на День Победы 2019: онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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