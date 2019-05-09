2019-05-09T13:33:11+03:00
День Победы

Салют на 9 мая 2019 года в Москве: прямая онлайн-трансляция

Прямая трансляция салюта на 9 мая 2019 года в Москве состоится в 22:00
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Салют на 9 мая 2019 года в Москве: прямая онлайн-трансляцияСалют на 9 мая 2019 года в Москве: прямая онлайн-трансляцияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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9 мая 2019 года в 22:00 состоится праздничный салют в Москве, приуроченный к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Первые фейерверки появятся в небе ровно в 22:00 по московскому времени. Продолжительность салюта составит около 10 минут. В воздух поднимутся свыше 80 тысяч пиротехнических снарядов самых различных видов.

Где смотреть салют на 9 мая 2019 года в Москве

Фейерверки будут запускаться не только с территории Красной площади, но еще и из десятков парков. Установки будут размещены в 16 точках столицы, для каждой из которых был предусмотрен свой сценарий с определенным количеством залпов. Главными площадками запуска в этом году станут Поклонная и Воробьевы горы. Фейерверк будет виден буквально из любой точки Москвы и даже за ее пределами, тем не менее, чтобы насладиться видом в полной мере лучше смотреть салют из установленных точек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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