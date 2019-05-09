Похороны Сергея Доренко пройдут на Троекуровском кладбище в Москве

9 Май 23:19 2019-05-10T00:01:36+03:00

Один из соратников журналиста сообщил, где будет похоронен Сергей Доренко

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Похороны журналиста Сергея Доренко пройдут в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом журналистам сообщил один из его соратников.

"Ожидается, что Сергей будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве", - сказал он.

Также собеседник РИА Новости отметил, что дату похорон назначат и сообщат завтра, 10 мая.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет. Журналисту стало плохо, когда он ехал по городу на мотоцикле.

Мужчина упал с байка на асфальт прямо во время движения. Очевидцы вызвали скорую.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. Окончил Университет Дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве. С 1985 года начал работать на телевидении. В 1992 стал ведущим программы «Время» 1-го канала. С 1993 года занимал должность директора Службы информации ТВ-6. С апреля 1993 по лето 1996 — корреспондент в московском отделении CNN Spanish.

Вёл программу «Версии», «Русские сказки» на «РЕН ТВ» (2011). «События» на «ТВ Центре» (2013). С сентября 2007 по июль 2013 - главный редактор радиостанции «Русская служба новостей». Параллельно вел программу « Подъем» на «Русской службе новостей».

С февраля 2014 работал на «Говорит Москва» главным редактором.

ИСТОЧНИК KP.RU