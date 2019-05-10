2019-05-10T00:28:13+03:00
Общество

Гибель Сергея Доренко: врачи больше часа пытались реанимировать журналиста на месте ЧП

Появилось видео первых секунд реанимационных мероприятий медиков [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Сергей ДоренкоСергей ДоренкоФото: СОЦСЕТИ
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Бригада скорой помощи, которая прибыла на место, где Сергей Доренко упал с мотоцикла, больше часа пыталась снова "завести" его сердце. В сети появилось видео первых секунд реанимационных мероприятий медиков на месте ЧП.

Врачи пытались спасти Сергея Доренко.

По данным сайта РЕН ТВ, врачи пытались вернуть мужчину к жизни на протяжении часа и двадцати минут.

Напомним сайт kp.ru сообщал, что Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет. Журналисту стало плохо, когда он ехал по городу на мотоцикле.

Мужчина упал с байка на асфальт прямо во время движения. Очевидцы вызвали скорую.

Доренко с февраля 2014 работал на «Говорит Москва» главным редактором. Байки были его давней страстью. На днях он опубликовал в своем Instagram фото своего новенького мотоцикла Triumph. На этом байке журналист ехал в момент смерти.

Момент аварии, после которой погиб Сергей Доренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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