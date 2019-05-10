Дэвида Бэкхема на полгода лишили водительских прав

СЕГОДНЯ 03:10 2019-05-10T03:10:35+03:00

При повторном нарушении правил дорожного движения футболисту запретят водить машину на три года

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Бывший полузащитник и капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм лишен водительских прав на полгода за использование телефона за рулем автомобиля. Такое решение принял в четверг магистратский суд лондонского района Бромли.

Как передает телеканал Sky News, 21 ноября прошлого года прохожий заметил, как Бекхэм ехал на Bentley Bentayga по центру Лондону и общался с кем-то по мобильному телефону, что строго запрещено законом. Футболиста вызвали в суд, где он признал себя виновным. Слушания проходили в закрытом режиме.

Сообщается, что если Бэкхэм будет замечен с телефоном во время езды еще хоть раз, его водительские права аннулируют на три года.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что в сентябре прошлого года Бекхэм избежал лишения водительских прав за превышение скорости и даже не был оштрафован только потому, что получил от властей уведомление о правонарушении на день позже установленного двухнедельного срока. Тогда суд лондонского района Уимблдон решил его вообще не наказывать.

ИСТОЧНИК KP.RU